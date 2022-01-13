РИАМО - 13 янв. В подмосковной Дубне провели конкурсный отбор субъектов малого и среднего бизнеса на получение субсидий, общий объем которых составил более 2,08 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Конкурсный отбор заявок проводился на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» города Дубны.

Отбор прошел по трем направлениям: модернизация оборудования, социальное предпринимательство, лизинг.

Прием заявок в прошлом году проводился в электронном формате через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Победителями стали 4 субъекта МСП. Трем компаниям предоставят частичную компенсацию затрат на покупку оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Еще одна фирма получит частичную компенсацию затрат, как компания предоставляющая услуги в социально значимых сферах деятельности.

В Подмосковье вся поддержка предпринимателям доступна в электронном формате. Субсидии на покупку и лизинг оборудования, оформление льготных займов, компенсация затрат на маркетплейсы – все это и многое другое за счет цифровизации процессов доступно онлайн. Электронный формат упрощает процесс подачи заявления для бизнеса и позволяет максимально расширить круг потенциальных получателей поддержки.

В результате только по программам субсидирования затрат на оборудование в регионе было подано порядка 1,5 тыс. онлайн-заявок.