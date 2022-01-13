РИАМО - 13 янв. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова и министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина поздравили с Днем российской печати сотрудников муниципальных администраций и ведомств Подмосковья, занимающихся информационной работой, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я хочу поздравить всех с сегодняшним праздником. Самая интересная профессия в мире – «информационщик», так мы ее образно называем. Это и журналисты, и пресс-секретари – все те люди, которые занимаются информацией. Я очень люблю нашу профессию. Наша работа – рассказать, рассказать объективно, оперативно и максимально удобным способом. Есть некоторые дела, которые можно отложить, а все, что касается нашей деятельности, отложить нельзя. С каждым днем темп, скорость наращивается, и если мы не будем успевать, мы перестанем быть профессионалами», — отметила вице-губернатор.

За многолетний добросовестный труд и профессионализм Наталья Виртуозова и Анастасия Звягина вручили награды. По итогам 2021 года благодарность губернатора Московской области объявлена сотрудникам, занимающимся информационной работой, - Ирине Головченко из городского округа Пушкинский, Герману Верницкому из Щелкова, Любови Клениной из Дмитровского округа, Ольге Дунайцевой из Ступина, Лилии Золотовой из Домодедова, Анне Зуйковой из Щелкова, Екатерине Жуковой из Реутова и Марине Анциферовой из Клина.

«Наш губернатор уделяет большое внимание открытости власти. Он всегда отмечает, что важным правилом работы остается постоянная связь с людьми. Мы стараемся каждому человеку дать именно ту информацию, которая важна для него в данный момент. Именно с пресс-службы начинается любая информационная работа. Хочется в этот день вас поздравить и пожелать в первую очередь, чтобы глаза горели, и сердца горели, и тогда вы будете оставаться профессионалами в своем деле. Это важно, ведь вы всегда на острие атаки», — сказала Анастасия Звягина.

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