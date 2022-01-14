РИАМО - 14 янв. На хоккейной площадке в деревне Барабаново в пятницу состоится новогодний хоккейный матч. Он пройдет в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

В турнире примут участие сборная городского округа и ХК «РосПресс».

Капитаном «РосПресс» будет спортивный комментатор Денис Казанский. Еще в составе команды на лед выйдут комментаторы Сергей Гимаев и Роман Скворцов, чемпион мира, бронзовый чемпион Олимпиады 2002 года Алексей Николишин и призер КХЛ Алексей Копейкин.

Увидеть игру можно будет бесплатно. На матч приглашают всех желающих. Вместимость зрительского зала - свыше 100 человек. Еще можно будет сделать снимок на память со звездами спорта.

Юных зрителей игры ждут спортивные конкурсы и призы.