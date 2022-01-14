РИАМО - 14 янв. В пятницу, в годовщину смерти режиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве откроют памятник.

«В 15 часов открытие памятника Борису Грачевскому. Троекуровское кладбище, 21 участок», - написала вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Борис Грачевский родился в столице 18 марта 1949 года. В 10 лет он поставил первый танец, а в 11 лет – праздничный утренник.

Вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году Борис Грачевский создал юмористический детский киножурнал «Ералаш». Он был его директором с 1974 по 1984 год, художественным руководителем - с 1984 года. Еще Грачевский снимал фильмы и писал сценарии.

Режиссер умер 14 января 2021 года. Он болел коронавирусом.