РИАМО - 14 янв. В мире сегодня отмечают Старый Новый год, а также 322 года назад Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

Старый Новый год

Традиция отмечать данный праздник идет от расхождения Юлианского и Григорианского календарей, которое сейчас составляет 13 дней. Этот праздник — редкий исторический феномен, случившийся в результате смены летоисчисления.

Разница между календарями растет каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным 4, на 1 день. До 14 дней она увеличится с 1 марта 2100 года.

День трубопроводных войск Вооруженных Сил России

Официально этот профессиональный праздник появился в стране в декабре 2021 года, но специалисты данного рода войск отмечали его и ранее. Трубопроводные войска — это спецвойска тыла ВС РФ, они не имеют аналогов в других армиях мира.

Главной задачей этих войск является обеспечение непрерывной доставки горючего на большие расстояния.

День военно-оркестровой службы ВС РФ

Этот праздник также появился в прошлом году. Дата выбрана неслучайно. 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура». А истоки зарождения Военно-оркестровой службы в стране относятся к рубежу Х-XI вв.

Эта служба обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижеров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров.

Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы

В 1700 году в Москве объявили именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского». В документе было приказано поменять длинную и неудобную старинную одежду на короткие европейские костюмы.

С этого времени в стране бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. А их жены и дочери вместо русских сарафанов и телогреек - юбки и платья по зарубежным образцам.