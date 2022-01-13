РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. Из подмосковного Домодедова в 2021 году в МособлЕИРЦ поступило 12 892 обращения жителей, сообщил руководитель домодедовского управления «МособлЕИРЦ» Сергей Халимов.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Поступило всего за 2021 год 12 892 обращения, отработано 12 851. 41 находится в работе», - сказал Халимов.