РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. На всех остановках подмосковного Домодедова расписание автобусов появится до конца недели, сообщил замначальника по эксплуатации ООО «Домтрансавто» Иван Лопатин.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«По факту оснащения автобусных остановочных пунктов (расписанием - ред.) на данный момент из 500 остановок оснащены 372. Остальные остановочные пункты будут дооснащены в течение этой недели», - сказал Лопатин.