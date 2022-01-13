РИАМО - 13 янв. Столичные полицейские смогли отговорить 46-летнего мужчину от прыжка с метромоста на станции «Воробьевы горы», расположенного на большой высоте над Москвой-рекой, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Старшие сержанты полиции Иван Матюшкин и Денис Ткачев, патрулировавшие станцию «Воробьевы горы» получили сообщение о странном поведении человека на метромосту после того, как в их отдел позвонила жена мужчины, получившая тревожное сообщение от мужа.

Правоохранители оперативно прибыли на место, на мосту они увидели мужчину, стоявшего возле перил и смотревшего вниз. В ходе короткой беседы мужчина согласился не совершать прыжок и последовать за полицейскими.

Прибывшие медики направили мужчину в специализированное учреждение для оказания квалифицированной помощи.

«Заступая на смену, на дежурство, сотрудник полиции всегда должен быть готов к любым непредвиденным ситуациям. И в особенности, когда это касается жизненно важных обстоятельств», – прокомментировал ситуацию один из полицейских Иван Матюшкин.