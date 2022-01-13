РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Порядка 46 социальных объектов планируют построить на территории подмосковного Красногорска за ближайшие три года, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

«В текущем году ставим перед собой цель построить в округе 6 школ и 10 детских садов, а в ближайшие три года – порядка 46 социальных объектов», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета подчеркнул, что строительство соцобъектов является приоритетом для местных властей. Он добавил, что на расширенном штабе выслушал доклады застройщиков об этапах готовности каждой строящейся школы и детского сада.

«Определили жесткие сроки завершения строительства всех объектов, и контролировать ход выполнения работ буду регулярно и без поблажек», - подчеркнул Волков.

Он также отметил, что со своей стороны готов оказывать необходимую помощь. Школьное образование должно быть одинаково доступным для детей каждого микрорайона и населенного пункта. Такую задачу ставит и президент РФ Владимир Путин, в частности, в рамках национального проекта «Образование».

«Не менее пристальное внимание буду уделять и строительству дошкольных учреждений. В ближайшее время запланировано открытие 3 детских садов - в ЖК «Путилково», «Большое Путилково» и «Серебрица», - добавил глава Красногорска.