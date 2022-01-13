РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В 2021 году в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово единовременную материальную помощь получили 1 439 ветеранов, участников и детей войны, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«По решению совета депутатов городского округа Домодедово, увеличенную единовременную материальную помощь получили участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, рожденные в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. А именно 1439 человек на общую сумму 3,2 млн рублей», - сказала Ключникова.

Она также отметила, что в 2021 году материальную помощь оказали 85 жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Также выплаты в честь юбилея получили более 50 долгожителей микрорайона.

В микрорайоне Центральный проживает более 30 тысяч жителей.