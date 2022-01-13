РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В прошлом году в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово демонтировали 7 самовольно установленных гаражей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.
Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.
В микрорайоне Центральный проживает более 30 тысяч жителей.
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