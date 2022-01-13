РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В прошлом году в микрорайоне Центральный городского округа Домодедово демонтировали 7 самовольно установленных гаражей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«МБУ «Комбинат благоустройства» были проведены работы по ремонту детских площадок, демонтажу незаконной рекламы, кронированию и санитарной вырубке деревьев. Демонтировано и вывезено 7 гаражей, которые были установлены самовольно», - сказала Ключникова.

В микрорайоне Центральный проживает более 30 тысяч жителей.