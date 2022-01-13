РИАМО - 13 янв. Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эстонии. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка набрала 90,45 балла, побив мировой рекорд. Примечательно, что прежний рекорд был также установлен Валиевой.

Второй в короткой программе среди женщин стала фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс (76,25 балла), а третьей – россиянка Александра Трусова (75,13 балла).

Валиева является чемпионкой России (2022) и серебряным призером чемпионата страны (2021). Также она является чемпионкой мира среди юниоров (2020) и победительницей финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Она - воспитанница тренера Этери Тутберидзе.

Камила Валиева — вторая фигуристка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.