РИАМО - 13 янв. Поликлиника на 750 посещений в смену в 10 микрорайоне подмосковного Реутова начала свою работу, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

«Одним из главных запросов жителей на протяжении многих лет было увеличение поликлинических мощностей. Сегодня первый день работы новой поликлиники на 750 посещений в смену, это долгожданное событие, она была заложена в 2014 году, однако из-за недобросовестного инвестора объект стал долгостроем. Благодаря поддержке правительства Московской области и личному участию губернатора Андрея Юрьевича Воробьева поликлиника была достроена и оснащена по последнему слову техники», - сказал Каторов.

Он также уточнил, что в учреждении здравоохранения есть МРТ для людей с большим весом, флюорограф, маммограф, УЗИ, техника для клинической лаборатории, стоматологические установки, тренажеры и сканеры для отделений реабилитации и функциональной диагностики. Кроме того, в поликлинике есть стационар на 25 мест и три операционные.

«Важно, что в здании поликлиники мы разместили станцию скорой помощи, которая полностью закроет потребности южной части города. Здесь будут базироваться две новые машины скорой помощи, которые министерство здравоохранения Московской области дополнительно нам выделило. Это большой шаг в развитии здравоохранения нашего города, также в этом году мы завершим строительство пристройки к поликлинике №1 на 250 посещений в смену, что полностью ликвидирует дефицит поликлинических мощностей в Реутове», - подытожил Каторов.

Поликлиника принимает пациентов по адресу: Юбилейный проспект, 80. Также с 1 февраля 2022 года в поликлинике заработает Центр амбулаторно-онкологической помощи, который сейчас функционирует на базе бывшего детского стационара, известного горожанам как «Брусничка» (проспект Мира, 53). На прием к врачу в новую поликлинику можно записаться на портале госуслуг: или по номеру 122.