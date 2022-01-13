РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В прошлом году в многоквартирных домах микрорайона Центральный Домодедова отремонтировали 22 подъезда, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«За отчетный период в многоквартирных жилых домах управляющими компаниями выполнены работы по ремонту 22 подъездов на сумму более 8 млн рублей», - сказала Ключникова.

В микрорайоне Центральный проживает более 30 тысяч жителей.