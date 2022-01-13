РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В микрорайоне Центральный подмосковного Домодедова в 2021 году в территориальный отдел администрации поступило 70 обращений граждан, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Центральный Лариса Ключникова.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Центральный Домодедова в четверг. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«За отчетный период в территориальный отдел поступило 70 обращений граждан, на личном приеме принято 57 человек», - сказала Ключникова.

Она отметила, что в 2021 году в микрорайоне провели 39 встреч с жителями, представителями общественного совета микрорайона, первичных общественных объединений, а также собраний председателей уличных комитетов и совещаний с общественными помощниками главы по различным вопросам местного значения.

Ключникова добавила, что по итогам отчета о проделанной работе в 2020 году оформлено 16 поручений главы городского округа Домодедово. Из них 10 уже выполнено, по 1 даны разъяснения, еще 5 находятся в работе.

Среди выполненных поручений - завершение строительства тротуара вдоль улицы Советской от улицы Красноармейская до улицы Октябрьская, оборудование автобусных остановок на улице Кирова в районе пересечения с Кутузовским проездом, обустройство тротуара от здания управления образования до поворота на Школьный проезд.

В микрорайоне Центральный проживает более 30 тыс. жителей.