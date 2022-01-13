РИАМО - 13 янв. Камеры системы «Безопасный регион» записали, как ночью машина ездила по пешеходной зоне на площади перед зданием администрации на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, хулигана задержали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Хулиган выехал на пешеходную зону ради «красивых» снимков на фоне новогодней инсталляции в виде цифр «2022». Идентифицировать владельца машины по госномеру было нетрудно. Нарушителем оказался 25-летний житель города.

По делу был составлен административный протокол по статье 12.15.2 КоАП РФ. Мужчине заплатит штраф в 2 тыс. рублей. Также он вместе с еще одной участницей фотосессии на пешеходной зоне на добровольной основе привлечены к уборке снега на площади перед администрацией.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев напомнил, что отсутствие полицейского на дороге не означает, что нарушения останутся безнаказанными.

По его словам, все больше преступлений и нарушений, которые совершаются в округах, удается предотвратить или раскрыть с помощью камер системы «Безопасный регион».

Документацию по камерам «Безопасного региона» в Подмосковье можно согласовать онлайн>>