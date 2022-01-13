РИАМО - 13 янв. Курс европейской валюты в ходе торговой сессии на Московской бирже превысил отметку в 87 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Евро подорожало на 1,8% относительно закрытия предыдущих торгов. Это позволило европейской валюте достигнуть отметки в 87,03 рубля.

Последний раз до этой отметки евровалюта росла 6 января текущего года. При этом официальный курс евро, установленный ЦЦБ РФ на 14 января, поднялся на 78,47 копейки и составил 85,46 рубля.

Курс доллара же превысил отметку в 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики считают, что рубль дешевеет к иностранным валютам на фоне роста геополитической напряженности, в частности, безрезультатных переговоров по линии Россия – НАТО о гарантиях безопасности.