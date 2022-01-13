РИАМО - 13 янв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ксенофобские высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова являются неприемлемыми. Об этом сообщает Nation News.

Ранее президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева назначил Аскара Умарова на должность министра информации.

«Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали <...> обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми», — отметила Захарова.

Примечательно, что Умарову запрещен въезд на территорию России. Чиновник известен своим неоднозначными высказываниями в соцсетях о гражданах РФ и русскоязычных жителях Казахстана.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что не будет иметь дел с новым министром.