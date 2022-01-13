РИАМО - 13 янв. Пассажиры компании «Мострансавто» забыли на вокзалах, автостанциях и в автобусах компании более 4,6 тыс. вещей за 2021 год. Лидерами в рейтинге предметов, которые пассажиры забывают чаще всего, стали транспортные карты «Стрелка», банковские карты и социальные карты жителя Подмосковья и москвича, сообщает пресс-служба компании.

В декабре пассажиры забыли в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры предприятия около 600 предметов. Сезонными утерянными вещами стали шапки, шарфы и перчатки.

На новогодних праздниках в автобусах «Мострансавто» было найдено несколько необычных потерянных предметов: огнетушитель, настольная лампа с абажуром и ноутбук. Также сотрудники компании рассказали о съедобных находках — говяжьей печени, батоне колбасы и пакетах с другими продуктами.

Все потерянные и забытые вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются.

Если пассажир обнаружил, что оставил что-то в автобусе, он может обратиться в диспетчерскую службу и выяснить, поступала к ним вещь или нет.

Для оперативного поиска необходимо назвать номер и наименование маршрута, направление движения автобуса и ориентировочное время пропажи, а также описать потерянный предмет.

При получении утерянной вещи понадобится предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

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