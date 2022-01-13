РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Во время катаний с горок в подмосковном Подольске пострадали 5 детей и 2 взрослых, инциденты произошли во время новогодних каникул, сообщили в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается патрулирование мест массового катания с горок в районах выезда пожарно-спасательных подразделений №214 и 309 Подольского территориального управления Московской областной противопожарно-спасательной службы («Мособлпожспас»). Если природная горка или рукотворная не оборудованы должным образом и не отвечают требованиям безопасности, значит, они не приспособлены для этого и являются потенциально опасными.

За период новогодних каникул внимание спасателей привлекли 5 спусков, на которых не обошлось без происшествий. Среди них одна горка в Домодедове и четыре в Подольске. К травмоопасным отнесены Никитские горки в Домодедове, где пострадал один ребенок и трое взрослых. В Подольске не внушает доверия горка на детской площадке по улице Объездная дорога, дом 1; горка в лесопарке «Березки»; горка в парке имени Талалихина и горка в поселке Дубровицы. Общее количество пострадавших в Подольске – пятеро детей и двое взрослых.

Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения при катании с горок продолжается.