РИАМО - 13 янв. В Наро-Фоминском округе арестована ранее судимая 30-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя с помощью ножа, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

Инцидент произошел 9 января в квартире в городе Апрелевка. Во время ссоры с сожителем пьяная женщина нанесла ему смертельный удар ножом в шею. После этого женщина покинула квартиру и сбежала.

Спустя два дня тело погибшего нашла его мать. Обвиняемая, находившаяся все это время у своего знакомого, была задержана полицейскими.

Женщина уже признала свою вину и созналась в содеянном. По делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Ей предъявлены обвинения, суд отправил женщину под стражу.