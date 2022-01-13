РИАМО - 13 янв. Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2022 года, сообщает kp.ru.

Решение о продлении санкций содержится в заявлении Совета ЕС, которое опубликовано в четверг.

«Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года», – говорится в заявлении.

Отношения России и Запада ухудшились в марте 2014 года, когда Крым вновь вошел в состав РФ. Из-за этого ЕС и США ввели санкции в отношении России, которые направлены как против банков и различных организаций, так и против физических лиц. Кроме того, санкции ограничивают оборот продукции и технологий.

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