РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В ночь с 15 на 16 января временно закроют выезд на 27 километр трассы М-5 «Урал» с Рязанского шоссе в связи со строительством моста и обхода поселка Октябрьский, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Выезд на Новорязанское шоссе в сторону Московской области осуществляется через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.

Общественный транспорт проследует по измененному маршруту. Водителей просят заранее учитывать информацию о дорожной обстановке при планировании поездок.