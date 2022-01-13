РИАМО - 13 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области/ ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией Ленинского округа объявлены электронные торги по продаже через публичное предложение нежилого помещения в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Площадь помещения составляет 114,3 кв. м. Оно находится в городе Московский, улица Солнечная, д. 13.

Торги пройдут на понижение, минимальная цена продажи – 6 439 490,5 рубля.

Помещение находится на первом этаже жилого дома, имеет удобный подход, подъезд и обладает отличной транспортной доступностью: в 200 м от него находятся остановки общественного транспорта «Солнечная улица», «Град Московский», в 3,5 км — станция метро «Филатов луг».

Дом, в котором находится предлагаемое помещение, расположен в жилом квартале, рядом находятся объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения. В районе локации имущества развита инфраструктура и разветвленная транспортная сеть.

Заявки на аукцион принимаются до 11 февраля 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 79459). Аукцион состоится 15 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.