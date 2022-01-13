РИАМО - 13 янв. В этом году в Лобне завершат строительство 1-го этапа Северного обхода и реконструкцию Лобненского шоссе, начнут благоустраивать Центральный парк и улицу Ленина, строить большую школу в мкр. Катюшки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

О предстоящих переменах губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил глава округа Евгений Баришевский.

«Не так давно мы встречались на Северном обходе, стройка там ведется, как и реконструкция Лобненское шоссе. Наша задача – обеспечивать перемены в Лобне. Мы говорили также о программе благоустройства и о том, что в первую очередь волнует жителей – школа в мкр. Катюшки», – сказал Воробьев.

Он напомнил, что из-за ограничений по шуму от самолетов школу нельзя построить там, где предполагали.

«Я давал вам поручение – найти альтернативное место для размещения школы. Расскажите, как обстоят дела?» – добавил губернатор.

Глава доложил, что новое место найдено – всего в 700 м от мкр. Катюшки, строить школу начнут не позднее апреля.

«Она рассчитана на более 2,2 тыс. мест. Ее планируем построить за год с небольшим. Мы все согласовали с Минстроем, готова конкурсная документация, выходим на завершающий этап проекта - сделаем все, чтобы к 1 сентября 2023 года школу сдать», – отметил Баришевский.

В Лобне также начнут возводить пристройки на 400 мест к школам №4 и №6. В 2025 году в Катюшках введут детсад на 330 мест.

Баришевский сообщил, что к концу года закончат эстакаду в рамках строительства Северного обхода Лобни. Также к декабрю «поедет» Лобненское шоссе, причем, отдельные участки дороги с пешеходными переходами начнут открывать уже в мае.

Скоро приступят к благоустройству в Центральном парке и на улице Ленина. В прошлом году открыли парк «Река времени», ставший одним из любимых мест отдыха горожан.

Воробьев поручил взять на особый контроль работу общественного транспорта.

«Я обратил внимание на сбой маршрутов в Лобне. Как мне объяснили подрядчики, это связано с низкой температурой - автобусы на газомоторном топливе не завелись. Я дал команду, чтобы туда направили необходимое количество транспортных средств. Прошу вас следить за состоянием общественного транспорта и за его четкой, системной работой», – заключил губернатор.

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