РИАМО - 13 янв. В этом году в Лобне завершат строительство 1-го этапа Северного обхода и реконструкцию Лобненского шоссе, начнут благоустраивать Центральный парк и улицу Ленина, строить большую школу в мкр. Катюшки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
О предстоящих переменах губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил глава округа Евгений Баришевский.
Он напомнил, что из-за ограничений по шуму от самолетов школу нельзя построить там, где предполагали.
«Я давал вам поручение – найти альтернативное место для размещения школы. Расскажите, как обстоят дела?» – добавил губернатор.
Глава доложил, что новое место найдено – всего в 700 м от мкр. Катюшки, строить школу начнут не позднее апреля.
В Лобне также начнут возводить пристройки на 400 мест к школам №4 и №6. В 2025 году в Катюшках введут детсад на 330 мест.
Баришевский сообщил, что к концу года закончат эстакаду в рамках строительства Северного обхода Лобни. Также к декабрю «поедет» Лобненское шоссе, причем, отдельные участки дороги с пешеходными переходами начнут открывать уже в мае.
Скоро приступят к благоустройству в Центральном парке и на улице Ленина. В прошлом году открыли парк «Река времени», ставший одним из любимых мест отдыха горожан.
Воробьев поручил взять на особый контроль работу общественного транспорта.
«Я обратил внимание на сбой маршрутов в Лобне. Как мне объяснили подрядчики, это связано с низкой температурой - автобусы на газомоторном топливе не завелись. Я дал команду, чтобы туда направили необходимое количество транспортных средств. Прошу вас следить за состоянием общественного транспорта и за его четкой, системной работой», – заключил губернатор.
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