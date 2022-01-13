РИАМО - 13 янв. Сотрудники полиции проверят видеозапись в соцсетях, где два человека катались по улицам Серпухова на санках, привязанных к легковушке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой два человека в подмосковном Серпухове катаются на санках по заснеженной дороге за автомобилем, нарушая правила дорожного движения.

«Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет, на котором двое граждан зацепились санками за легковой автомобиль и проехали по дороге в Серпухове. В настоящее время полицейские устанавливают всех участников инцидента», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.