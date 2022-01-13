РИАМО - 13 янв. В минувшем году в подмосковном Чехове благоустроили набережную реки Теребенка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Чехове в прошлом году преобразили набережную реки Теребенка благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, теперь у жителей города появилась новая зона рекреации – современное пространство для прогулок, спокойного и активного отдыха.

Площадь благоустройства составляет 1,2 га. Специалисты очистили пруд и провели берегоукрепление. Пруд теперь окружает пешеходный настил с амфитеатром, перилами и удобными лестницами. На саму набережную ведет пологий пандус с поручнями по обеим сторонам.

Теперь дикие берега пруда «обросли» сетью пешеходных дорожек и смотровыми площадками. Они находятся на разных уровнях высоты и соединены лестничными пролетами. На детской площадке нашлось место горкам, качелям, каруселям и батутам. Также в новой зоне отдыха установили спортплощадку.

Благоустройство набережной является проектом-победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который организован по поручению президента России Владимира Путина.

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