РИАМО - 13 янв. Специалисты завершили капитальный ремонт старого жилого дома с ризалитом на Соколиной горе, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом №8 расположен в Медовом переулке, его возвели в 1928 году. Здание 5-этажное, оно имеет 2 подъезда. Тянутые пояса визуально делят здание на 3 части, придавая фасаду дополнительный объем и подчеркивая имеющиеся два небольших ризалита.

Специалисты отремонтировали фасад здания. В ходе работ его очистили, а также восстановили кирпичную кладку и заделали швы. Затем оштукатурили, выделив белым декоративные элементы. Рабочие также восстановили крышу и стропильные элементы.

В подъездах дома заменили напольную плитку, восстановили ступени лестниц, исторические перила. Кроме того, специалисты обновили инженерные коммуникации здания. Рабочие заменили сети электроснабжения, системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения.