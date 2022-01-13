РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» продолжают навещать с подарками инвалидов и престарелых горожан, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дни от Рождества Христова до Крещения называют святками или святыми днями. В это время православные радуются приходу в мир младенца-Христа, славят его в колядках, песнях и стараются делать добрые дела.

«Волонтеры Подольского благочиния «Милосердие – Подольск» продолжают навещать своих подопечных - инвалидов, престарелых, многодетных, одиноких - поздравляют с Рождеством и дарят им подарки», - говорится в сообщении.