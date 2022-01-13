РИАМО - 13 янв. В День российской печати мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города 2021 года в области журналистики, лауреатами стали 20 человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Премии в мегаполисе присуждаются с 2001 года. Их вручают за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и горожанах, получивших признание общества, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни и т.д.

Премии присуждают каждый год указом столичного градоначальника по предложению Союза журналистов Москвы. Лауреатов выбирают на основании решения-рекомендации экспертного совета, в который входят руководители СМИ, авторитетные журналисты, а также депутаты Мосгордумы.

Ежегодно присуждается до 15 премий, а вручают их ко Дню российской печати. В 2017 году размер премии был увеличен с 200 тыс. до 1 млн рублей. За 2001-2021 годы премии мегаполиса в области журналистики получили 309 представителей СМИ.

Лауреатами премии этого года стали: руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова, собственный корреспондент редакции партнерских проектов Анна Орел, ведущая программ отдела выпуска службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Екатерина Березовская, корреспондент отдела московского выпуска издательского дома «Комсомольская правда» Павел Клоков, заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть» редакции газеты «Вечерняя Москва» Юлия Тарапата и другие.

На территории мегаполиса находятся головные офисы около 50 ведущих газетных и журнальных издательств, которые занимают порядка 60% оборота печатного рынка и 75% – рекламного рынка прессы страны. Из 6 тыс. наиболее массовых печатных изданий, которые выходят в РФ, свыше половины издаются в Москве.