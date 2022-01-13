РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В четверг глава городского округа Владимир Ружицкий наградил 19 победителей и призеров проекта «Люберецкие звезды», передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Главным победителем полугодия стала Ксения Лукина по направлению «Спорт». Награждение состоялось в Картинной галерее округа.

Конкурс проводится по направлениям «Спорт», «Культура», «Образование», «Общество» и «Молодежная политика».

«На нашем сайте зарегистрировано почти 6 тыс. человек. В этом полугодии участвовали более 700 жителей. Наша победительница Ксения Лукина набрала 170 баллов», — сказала куратор проекта «Люберецкие звезды» Светлана Якимова.

Проект состоялся при поддержке весоизмерительной компании «Тензо-М», ООО «Содействие» и Центра развития современных социальных инициатив.

«За эти 3,5 года мы вовлекли более 100 тыс. жителей. Это очень важно. <...> Я поздравляю победителей. Они проявили и талант, и волю. В итоге приняли участие, потому что талантливые люди у нас есть, но не у всех хватает воли принять участие», - сказал Ружицкий.