РИАМО - 13 янв. В центре Москвы сотрудникам столичной Госинспекции по недвижимости удалось пресечь незаконную реконструкцию здания. Выявить нарушение удалось благодаря архивной документации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Специалисты ведомства обнаружили, что владельцы офиса на улице Ольховской провели работы по надстройке вопреки разрешенной документации. Согласно материалам архивов, высотка кровли не должна была превышать 7,3 м, однако после незаконной реконструкции она поднялась до 7,97 м. В результате площадь здания увеличилась на 68 кв. м.

«Надстройка возведена на земельном участке, не отведенном под капитальное строительство, без получения на это необходимых разрешений. Приняты меры по пресечению незаконной реконструкции», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Демонтаж незаконной надстройки уже произведен, зданию возвращены параметры в соответствии с документацией.

С начала 2022 года на территории Центрального округа Москвы уже было демонтировано 105 незаконно возведенных объектов, их общая площадь превысила 4,5 тыс. кв. м.