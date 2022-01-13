РИАМО - 13 янв. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поздравила представителей федеральных и региональных СМИ с Днем российской печати и вручила благодарственные письма. Среди награжденных были заместитель главного редактора РИАМО Владимир Мокшин и замруководителя группы новостного выпуска агентства Анна Донцова.

Благодарственные письма вручались за высокий профессионализм и плодотворное сотрудничество с министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Московская область – один из регионов-лидеров, у нас действительно есть, о чем рассказать. <…> Все отечественные инвесторы, крупнейшие компании, которые есть в России, практически присутствуют в Московской области. Они либо расширяют свое производство, либо организуют новое. Мы помогаем всем инвесторам с инфраструктурой», – подчеркнула Зиновьева в ходе выступления.

Министр также добавила, что идет активное привлечение и зарубежных инвесторов. К примеру, один из последних инвесторов, который пришел в Подмосковье в декабре, – польская компания по производству пончиков и сладостей Stokson.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области осуществляет контроль инвестиционной и инновационной сфер, а также формирует и реализует промышленную политику и приоритетные направления развития науки и технологий. Кроме того, ведомство активно занимается привлечением частных инвестиций в регион.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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