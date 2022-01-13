РИАМО - 13 янв. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, а также объявили предупреждение из-за порывистого ветра, сильного снега, гололеда, налипания мокрого снега, метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за сильного порывистого ветра и метели он действует в регионе до 17 часов 15 января, из-за гололедицы – до 12 часов 15 января, из-за сильного снега, снежных заносов, гололеда и налипания мокрого снега – с 21 часа 13 января до 21 часа 14 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской области.

В четверг в регионе начались сильный снегопад и метель. В Москве может выпасть до 25% от январской нормы осадков.

14 января прогнозируется облачная погода, пройдут снег и мокрый снег, местами сильные, гололедица, снежные заносы. Местами ожидаются метель, налипание мокрого снега. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c, местами порывы до 18 м/c. Ночью температура будет минус 7 – минус 5 градусов, днем – от минус 1 – до плюс 1.

Снег, метель, порывистый ветер и гололедица сохранятся в Московском регионе и 15 января. Температура днем и ночью будет в районе минус 3 – минус 1 градуса.