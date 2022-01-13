РИАМО - 13 янв. В столице началась подготовка к проектированию и строительству путепровода по Ленинградскому шоссе. Работы пройдут на пересечении магистрали с железнодорожными путями Октябрьского направления РЖД, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Мы подвели итоги конкурса, определили генеральную подрядную организацию и приступаем к проектированию и строительству путепровода на пересечении Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе в районе 24-25 км. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, все работы по реконструкции на данном участке Ленинградского шоссе выполнить в течение трех лет», – добавил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», которое подведомственно департаменту строительства Москвы, подвело итоги конкурса на проведение работ. Победителем стала АО «Дороги и мосты».

В общей сложности будут построены и реконструированы свыше 5,5 км дорог. В частности, работы пройдут на путепроводе на основном ходу Ленинградского шоссе на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги, а также на пересечении Ленинградского и Международного шоссе.

Магистраль будет реконструирована на протяжении 1,5 км. На ней появятся 4 полосы движения в обоих направлениях. В ходе работ планируется оборудовать переходно-скоростные полосы, заездные карманы и остановочные пункты для городского транспорта.

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