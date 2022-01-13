РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В подмосковном Подольске запустили маршрут №37К с заездом к детской поликлинике №1 на улице Ульяновых, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Маршрут №37К «ст. МЦД Подольск – ул. Маштакова – ст. МЦД Подольск» открыли 11 января с заездом к Подольской детской поликлинике №1 на ул. Ульяновых, 31. Движение автобуса к поликлинике осуществлением по ул. Большая Зеленовская – Революционный проспект – ул. Рабочая – Парадный проезд – ул. Ульяновых и после высадки пассажиров в обратном направлении с осуществлением движения по ул. Ульяновых – Парадный проезд - ул. Рабочая до Революционного проспекта с последующим выездом по Революционному проспекту на железнодорожную станцию Подольск.

С этой целью на ул. Ульяновых обустроен новый остановочный пункт в непосредственной близости от входа в поликлинику, а также остановочный пункт (конечный) и разворотный круг для автобусов. Кроме того, был обустроен еще один остановочный пункт по Парадному проезду, а имевшийся ранее остановочный пункт приведен в нормативное состояние – выполнена посадочная площадка, завышенная относительно дорожного полотна.

Для улучшения организации движения до поликлиники и сокращения времени в пути на 2022 год запланированы работы по расширению ул. Мраморной с обустройством выделенной полосы для движения общественного транспорта с тем, чтобы в направлении к станции Подольск автобусу не приходилось совершать объезд по Парадному проезду с выездом на Рабочую улицу.

На маршруте 37К, как и на всех коммерческих маршрутах, также действует льготная оплата проезда, введенная с 1 января 2022 года.