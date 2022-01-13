РИАМО - 13 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние 10 лет в городе значительно улучшилась криминогенная обстановка, а количество совершаемых преступлений уменьшилось в разы. Число грабежей уменьшилось в 8 раз, а квартирных краж – в 14 раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние 10 лет ситуация самым серьезным образом изменилась в лучшую сторону. В Москве в два раза уменьшилось количество убийств, в восемь раз — грабежей, в 14 раз — квартирных краж и так далее», – заявил Собянин.

Мэр отметил, что значительное снижение числа преступлений стало возможно благодаря большому объему работы, проделанному всей правоохранительной системой, а также социально-экономическому развитию столицы.

По словам прокурора Москвы Дениса Попова, в настоящее время в деятельности правоохранителей все большую актуальность начинает приобретать борьба с преступлениями в киберпространстве.

«Существенные коррективы в нашу работу внесла пандемия, вызванная распространением Covid-19. В таких сложных условиях мы смогли быстро перестроить свою работу, успешно внедрили и активно используем современные цифровые технологии», – сказал Попов.