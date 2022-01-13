РИАМО - 13 янв. На улично-дорожной сети Москвы образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных. Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре города, на МКАД и в Коммунарке, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В заторах застряли автомобилисты, двигавшиеся по Рождественскому бульвару, Садовому кольцу, Москворецкой и Садовнической набережным. Кроме того, практически остановилось дорожное движение на Яузском бульваре и Николоямской улице.

Длинная пробка растянулась на внутренней стороне МКАД на участке от пересечения с Волгоградским проспектом до Капотни. Также из-за проведения дорожных работ замедлилось движение с 30 по 32 км трассы, а ДТП препятствует свободному проезду у станции метро «Мякинино».

Еще пробки образовались на улицах Бачуринской, Александры Монаховой и Липовый Парк.