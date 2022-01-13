РИАМО - 13 янв. Владислав Струженков, который в декабре устроил взрыв в православной гимназии в Серпухове, находился по влиянием деструктивных течений из-за границы, вину в преступлении признал, сообщает РИА Новости.

«Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений», - сказал глава СКР Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что Струженков принес в гимназию самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 г и привел его в действие.

Бастрыкин уточнил, что 18-летнему выпускнику этой гимназии было предъявлено обвинение в данном преступлении. В ходе проводимого расследования в рамках дела специалисты выясняют обстоятельства, которые способствовали трагедии.

Струженков пришел в гимназию на территории женского монастыря в Серпухове с самодельным взрывным устройством 13 декабря и активировал его у входа в учебное заведение. В результате взрыва пострадали 10 детей. Самому Струженкову ампутировали ногу. СК возбудил несколько уголовных дел.

В РПЦ рассказали о проблемах устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова>>