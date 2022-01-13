РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. Баскетболистки из городского округа Мытищи вышли в следующий раунд первенства России, сообщается на сайте администрации горокруга.

В столичном спорткомплексе «Олимпийские Надежды» завершился полуфинальный раунд Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд девушек до 14 лет (2009 г.р. и моложе).

По итогам игр окружные спортсменки заняли 3 место и вышли в следующий этап Всероссийских соревнований. Три первые команды набрали равное количество очков. Девушки из Мытищ, московской баскетбольной академии «Тимирязевская» и спортшколы «Динамо» из Курска распределили три первых места только по дополнительным показателям.

Но на данном этапе это оказалось не принципиальным. Все призеры вышли в следующий раунд первенства страны.