РИАМО - 13 янв. В Подмосковье с 18 часов 13 января до 18 часов 14 января пройдут снег и мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах прогнозируются метель, гололед, налипание мокрого снега. Также ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Жителям региона посоветовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью.

Подмосковных водителей призвали по возможности воздержаться от поездок на личных машинах. А при выезде на дорогу соблюдать осторожность, резко не перестраиваться, не нарушать скоростной режим.

Пешеходам следует обращать внимание на улице на целостность линий электропередачи, быть аккуратными при переходе дороги.