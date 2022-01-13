РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 14 января на несколько часов отключат свет, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 10:00 до 12:00 свет отключат в домах 37, 39, 41 на ул. Гагарина, в домах 28А, 29, 35, 39А на ул. 1-ой Коммунистической, домах 1-16 на ул. Кленовой, домах 1-15А на ул. Садовой, домах 1-16 и 23 на ул. Тополиной и доме 2 на ул. Северной.

С 10:00 до 14:00 света не будет на улицах Куликовская и Рождественская в микрорайоне Востряково.

Технические работы проводятся для повышения надежности электроснабжения потребителей.