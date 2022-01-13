РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. В четверг в администрации городского округа Мытищи состоялось совещание по рассмотрению вопросов ЖКХ и дорожного хозяйства, сообщается на сайте администрации горокруга.

На встречу пригласили представителей Сергиево-Посадского регионального оператора, мытищинских управляющих компаний, территориальных управлений округа.

Актуальным остается вопрос по вывозу мусора с сельских территорий. Начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации Мытищ Павел Седойкин отметил, что есть проблемы и на частных территориях в индивидуальном жилом секторе.

«Это связано с тем, что региональный оператор по ряду причин не вывозит либо не успевает вывозить твердые коммунальные отходы из-за отсутствия контейнерной площадки и по причине того, что собственники домовладений не приобрели отдельно стоящие баки, размещение мусора в пакетированном виде не допускается», – сказал Седойкин.

Он добавил, что в многоквартирных домах на территории городского округа также есть проблемы, связанные с несвоевременным вывозом мусора. Все это вызвано в том числе погодными условиями, здесь оперативные службы взаимодействуют, и проблемные точки устраняются надлежащим образом.

Также продолжается работа по оплате задолженности за коммунальные услуги между управляющими организациями и региональным оператором.