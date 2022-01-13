РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Глава Подольска Николай Пестов поздравил журналистов округа с Днем российской печати и пожелал им здоровья, счастья и достойных тиражей.

В четверг отмечается День российской печати. В Подольске работают несколько печатных изданий – газеты и журналы, на страницах которых находят отражение все важные и знаковые события, происходящие в округе.

«В редакциях наших печатных СМИ всегда работали люди талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность за каждую написанную строчку, искренне переживающие за происходящие события. В день профессионального праздника от души поздравляю всех журналистов, ветеранов, общественных корреспондентов, полиграфистов, распространителей печати», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что желает доброго здоровья, счастья, интересных встреч, позитивных информационных поводов, благодарных читателей, достойных тиражей и творческой неуспокоенности.