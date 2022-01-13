РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В Домодедове прорабатывается вопрос подключения автобусов к сервису «Яндекс.Карты», чтобы пассажиры могли видеть, где находится транспорт, сообщил замдиректора по эксплуатации ООО «Домтрансавто» Иван Лопатин.

Совещание по поводу работы общественного транспорта провел глава Домодедова Михаил Ежокин в четверг.

«Мы сейчас ведем взаимодействие с «Яндексом» по поводу сотрудничества для подключения наших автобусов, для их внедрения в эту систему. Чтобы непосредственно вся информация о том, где автобус находится, по какому маршруту он движется, передавалась в систему», - сказал Лопатин.

Он также отметил, что в округ начинают поступать новые автобусы.

«Сейчас мы 11 (новых автобусов - ред.) уже получили. В ближайшие пару дней будет производиться постановка их на учет, введение, соответственно, навигации, установка навигации, подключение необходимого оборудования, и они будут направлены на маршруты», - уточнил Лопатин.

Новые автобусы начнут выполнять рейсы к концу следующей недели.

Всего до конца января на маршруты выйдут 50 новых автобусов.