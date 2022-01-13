РИАМО - 13 янв. Роспотребнадзор дал разъяснения по поводу введения пельменей в меню школьных столовых. Блюдом можно кормить школьников, однако из-за риска пищевых отравлений готовить его на месте нельзя, сообщает «Интерфакс».

Пельмени уже входят в меню подмосковных образовательных организаций, но их приготовление, начиная с замеса теста, приготовления фарша и лепки, невозможно в школьной столовой, так как блюдо предполагает быстрое приготовление. Если же копить продукты, это может привести к пищевым отравлениям.

При этом в ведомстве отметили, что в Подмосковье многие предприятия выпускают пельмени, которые пригодны для употребления детьми. Школьным поварам достаточно сварить их, однако нельзя допустить добавления запрещенных для детей ингредиентов. К ним, например, относится перец, грибы, еда домашнего приготовления и мясо, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу.

Представитель Роспотребнадзора объяснил, что подача приготовленных пельменей, сложенных в термосе, вряд ли подойдет для детей.

«Идея возить готовые пельмени в термосах не очень хорошая, так как несет в себе эпидемиологические и гигиенические риски, кроме этого теряются вкусовые и питательные свойства продукта», – добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в детском питании возможна выработка полуфабрикатов категории А и Б с содержанием мяса не менее 60% и установленными для детского питания показателями. На такие виды полуфабрикатов должно быть оформлено «Свидетельство о государственной регистрации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос о включении пельменей в школьный рацион. По его словам, с такими просьбами обращались сами школьники.