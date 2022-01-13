РИАМО - 13 янв. В 10-м микрорайоне Реутова открылась поликлиника на 750 посещений в смену. Четырехэтажное здание, строительство которого было заморожено из-за банкротства застройщика, достроили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Это долгожданный объект для всего городского округа Реутов. Новая поликлиника сделает медицинскую помощь доступнее для южной части города – она будет обслуживать более 35 тыс. человек», – сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что в поликлинике установлено современное диагностическое оборудование, в том числе тяжелое – аппараты МРТ и рентгеновский, а также флюорограф и маммограф. Полностью укомплектован штат медспециалистов.

В новое здание переехала взрослая поликлиника №2, которая располагалась на Юбилейном проспекте. Освободившиеся в ней кабинеты займет детская поликлиника.

«Летом прошлого года мы встречались с губернатором на строительной площадке, и тогда не верили, что к Новому году поликлинику достроят. И вот такая приятная новость! Спасибо огромное! Нам сказали, что здесь начнет ходить бесплатная маршрутка для льготников, которая будет доставлять пенсионеров, а также жителей из отдаленных районов», – поделилась местная жительница Елена Хромова.

В поликлинике лечебно-профилактическое, терапевтическое, консультационно-диагностическое, хирургическое отделения, а также отделение лучевой диагностики. Применяются стационарзамещающие технологии – чтобы человек не находился на больничной койке круглосуточно, отдельные операции проводят прямо здесь. Для этого оборудовано 3 операционных. Пациентов размещают в дневном стационаре на 25 коек.

Среди новейшего оборудования – уникальный аппарат МРТ. На нем могут проходить обследование пациенты весом до 250 кг.

«Я поражена размахом новой поликлиники, ведь до этого нам приходилось ходить в медучреждение, расположенное на 1-м этаже жилого дома. Там были очереди, меньше кабинетов. Сейчас все стало намного удобнее – больше врачей, новое оборудование, предусмотрен лифт для пожилых», – рассказала жительница Реутова Наталья Ильиных.

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