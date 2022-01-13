РИАМО - 13 янв. В Дмитровском округе 6-летний ребенок самостоятельно покинул детский сад и пришел домой, по данному факту назначена проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Проведение проверки поручено Дмитровской городской прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Проверку по факту инцидента также начал СК. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Следователи проверят, насколько ответственно и правомерно действовали воспитатели детского сада и другие ответственные лица.

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