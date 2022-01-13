РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В Домодедово 14 января поступят 7 резервных автобусов, которые смогут выйти на замену, если какое-то транспортное средство сломается, сообщил замдиректора по эксплуатации ООО «Домтрансавто» Иван Лопатин.

Совещание по поводу работы общественного транспорта провел глава Домодедова Михаил Ежокин в четверг.

«Мы ожидаем поставку резервной техники со сторонних филиалов к завтрашнему дню. <...> На выходные уже появится 7 единиц резервной техники», - сказал Лопатин.

Замглавы округа Игорь Колобов отметил, что на сегодняшний день ситуация с транспортом в Домодедове улучшается, однако отсутствует резерв автобусов, которые могут выйти на линию, если какой-то транспорт сломается.

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