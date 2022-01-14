Старый Новый год — неофициальный праздник, который россияне отмечают в ночь с 13 на 14 января. Обычно в этот день в России устраивают семейные застолья, а в телеэфире транслируют новогодние шоу. Второй Новый год в стране появился из-за перехода с юлианского календаря на григорианский, который произошел в начале XX века. Обозреватель РИАМО спросила иностранцев, живущих в России, как они относятся к традиции встречать Новый год дважды.

Марсель, венгр:

«Я живу в России уже шесть лет и до сих пор до конца не понял, что такое второй Новый год. Вроде бы обычный рабочий день января, но в то же время праздник. В моей русской семье его не отмечают, но коллеги на работе рассказывают, как пьют шампанское в ночь с 13 на 14 января.

Я не против этой традиции. Русские вообще любят постоянно что-то праздновать — то покупку машины, то начисление зарплаты. Меня это не удивляет.

Русский народ по натуре своей угрюмый, а тут все хотя бы улыбаются».

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Крис, американец:

«Моя жена — русская. Зимние праздники мы начинаем отмечать с католического Рождества, а заканчиваем китайским Новым годом, который приходится на март. Еще мы отмечаем Сагаалган (праздник монгольских и некоторых тюркских народов, символизирующий начало весны и нового года по лунно-солнечному календарю — прим. ред.).

Старый Новый год для нас — это праздник. А лично для меня это еще один повод устроить вечеринку».

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Катрина, нидерландка:

«Голландцы точно не знают про старый Новый год. Им даже сложно будет объяснить концепцию праздника. В Голландии свои торжества: День святого Мартина, День святого Николая. И, конечно, Рождество — главный зимний праздник, когда все дарят друг другу подарки и носят странные свитеры. Новый год отмечают только салютом, без пиршеств. А 2-го января выкидывают елки.

Даже живя в России, сложно перестроиться. Для нас к середине января все праздники уже закончились. Кажется странным отмечать что-то 13-го числа.

Наверное, нам так непривычно еще по одной причине: наша семья слишком долго жила в Израиле, где Новый год отмечают в сентябре — и там уже 5782 год, между прочим. А 31 декабря для израильтян — обычный день. Хотя местные в шутку называют 31-е «новийгод» (произносят по-русски, с акцентом), ведь только русские берут выходной в этот день».

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Натали, испанка:

«Испанцы не знают, что в России существует старый Новый год. А когда им рассказывают об этом, они говорят что-то вроде: «Ох, вам, русским, только дай повод что-то отпраздновать!».

Неудивительно, что они этот день никак не отмечают — ни в России, ни тем более в Испании. Обычно он проходит в рутине, никто не считает нужным что-то праздновать».

Эмили, француженка:

«Я живу в Москве уже 10 лет. Помню, раньше русские отмечали этот праздник, но в последние годы кажется, что он уже не так интересует людей.

Некоторые из коллег приглашали меня на home party, где мы выпивали за второй Новый год. Сначала я думала, что это странно, противоречиво и нелепо. Но потом мне понравился сам факт существования второго Нового года: если ты проспал первый праздник, отметь второй!».

Хорошо ли ты помнишь праздничные песни?>>